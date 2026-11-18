El legislador provincial del MPN confirmó que mantiene conversaciones con Jorge Sobisch para sumarse al espacio Más por Neuquén, que impulsa su candidatura a gobernador. También adelantó que buscarán presentar candidatos a intendente y concejales en Cutral Co para las elecciones del 14 de febrero de 2027.

En una entrevista con Radio Fuego, Juan Sepúlveda explicó que, si bien acompañó la gestión del gobernador Rolando Figueroa, mantiene su pertenencia al Movimiento Popular Neuquino y cuestionó la decisión de que el partido no participe con una propuesta propia en las próximas elecciones.

Sepúlveda manifestó su acercamiento a Sobisch y destacó su planteo de avanzar con la industrialización en origen, especialmente para la Comarca Petrolera.

“Me atrae mucho porque es el único dirigente que he escuchado hablar de la industrialización en origen para nuestra zona”, expresó.

El legislador indicó que todavía no hay un acuerdo cerrado sobre los lugares que ocupará cada referente, aunque manifestó su intención de convertirse en el armador político del espacio en la Comarca Petrolera.

En ese sentido, confirmó que el sector buscará presentar candidatos para la intendencia y el Concejo Deliberante de Cutral Co. Aclaró que no tiene previsto postularse él mismo para intendente, aunque no descartó integrar la lista de candidatos a diputados provinciales.

“Vamos a tener reuniones y vamos a acordar para poder trabajar en conjunto y llevar algún referente a candidato a intendente”, adelantó.

Sepúlveda estimó que las definiciones podrían concretarse durante la próxima semana.

El acercamiento se produce en medio de un nuevo escenario político provincial, luego de que el MPN resolviera no participar de las elecciones del 14 de febrero de 2027. Sobisch presentará oficialmente su candidatura junto a Carlos Quintriqueo y el referente radical Juan Peláez.

De esta manera, el dirigente de Cutral Co comienza a definir su posicionamiento dentro del nuevo armado político, mientras se reconfiguran los sectores del histórico partido provincial de cara a los próximos comicios.