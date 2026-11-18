Con una superficie de 378 metros cuadrados, el nuevo espacio permitirá fortalecer la atención neonatal y mejorar las condiciones de trabajo del personal de salud. El Banco de Leche Humana lleva diez años brindando un servicio fundamental para bebés prematuros y recién nacidos de alto riesgo de toda la provincia.

Este miércoles se inauguró el nuevo edificio del Banco de Leche Humana, ubicado en el predio del Hospital de Complejidad VI de Cutral Co-Plaza Huincul. La obra cuenta con 378 m² y representa un importante avance para la salud pública de la región y de toda la provincia.

Del acto participaron el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; los intendentes de Cutral Co, Ramón Rioseco, y de Plaza Huincul, Claudio Larraza; el ministro de Salud, Martín Regueiro, además de autoridades provinciales, municipales y trabajadores de la institución.

Desde hace diez años, el Banco de Leche Humana recibe, analiza, pasteuriza y distribuye leche materna donada para alimentar a bebés prematuros y recién nacidos de alto riesgo. Durante este tiempo, su labor solidaria permitió beneficiar a más de 3.900 bebés neuquinos.

Durante la inauguración, el intendente Ramón Rioseco destacó el compromiso de quienes impulsaron y sostuvieron el proyecto a lo largo de los años y remarcó la importancia de invertir en salud pública.

“Esto no tiene otra mirada que no sea solidaria. Es un gusto invertir en salud pública. Con el Banco de Leche vamos a salvar vidas”, expresó.

Además, reafirmó el compromiso del Estado con los servicios esenciales y sostuvo: “Trabajar para la salud pública y para la educación pública es parte del rol del Estado, que tiene que estar al servicio de esas dos columnas vertebrales de esta ciudad”.

La inauguración del nuevo edificio consolida el trabajo de una institución clave para la atención neonatal, que a través de la donación de leche materna contribuye a mejorar la calidad de vida y las posibilidades de recuperación de los recién nacidos más vulnerables.