El gobernador Rolando Figueroa anunció que el 30 de noviembre se firmará en Buenos Aires el compromiso final de inversión para construir la planta separadora de gases en Cutral Co y Plaza Huincul.

Durante una recorrida por ambas localidades, el mandatario destacó que el proyecto demandará una inversión superior a los 7.000 millones de dólares y generará alrededor de 5.000 puestos de trabajo durante su construcción.

“El proyecto de GNL es la inversión privada más importante de la historia de nuestro país y lo medular está acá en la Comarca”, afirmó Figueroa, quien resaltó el trabajo conjunto con los intendentes Ramón Rioseco y Claudio Larraza para lograr que la iniciativa se concrete en la región.

Además, convocó a las empresas locales a prepararse para participar de la demanda de bienes y servicios que generará el proyecto y aseguró que la planta marcará un antes y un después para la economía de Cutral Co y Plaza Huincul.

“Va a volver la actividad económica. Tenemos que prepararnos”, sostuvo el gobernador.