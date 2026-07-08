Vecinas del barrio Unión reclaman una solución por un conflicto con una residente

Dos vecinas del barrio Unión de Cutral Co hicieron público el conflicto que, según relataron, atraviesan desde hace aproximadamente dos meses con una mujer que reside sola en el sector. Aseguraron haber realizado presentaciones ante distintos organismos, aunque afirman que hasta el momento no han obtenido una solución.

Durante una entrevista con Radio Fuego, las mujeres señalaron que la situación estaría relacionada con un presunto problema de salud mental de la vecina, información que, según indicaron, les fue transmitida por familiares de la propia mujer. Sostuvieron que la preocupación radica en que, de acuerdo con su relato, no existiría un seguimiento permanente de su tratamiento.

Una de las vecinas manifestó que la mujer habría ocasionado daños en la pared medianera de su vivienda al realizar perforaciones, dejando expuestas instalaciones de gas y electricidad, además de provocar filtraciones de agua que afectan su propiedad. También denunció que en reiteradas oportunidades recibe insultos y que su vivienda ha sido apedreada.

La otra vecina relató que presentó una denuncia luego de que, según afirmó, la mujer amenazara verbalmente a su hijo mientras participaba de los festejos por un partido de la Selección Argentina. Indicó que el episodio quedó registrado en un video que ya fue remitido a la Fiscalía, organismo que le habría informado que dará celeridad a la investigación.

Las denunciantes señalaron que realizaron presentaciones en Salud Mental, la Fiscalía y el Juzgado de Paz, aunque sostienen que aún no obtuvieron una respuesta definitiva. Según expresaron, desde la Fiscalía les informaron que se dispondría una mayor presencia policial en el sector mientras avanza el caso.

Las vecinas también manifestaron su preocupación por la seguridad del barrio y solicitaron que los organismos competentes intervengan para brindar una solución tanto a los residentes afectados como a la mujer involucrada, a quien consideran que necesita asistencia y seguimiento especializado.

El caso continúa siendo seguido por las autoridades judiciales y administrativas correspondientes.