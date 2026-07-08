Plaza Huincul avanza con la instalación de cámaras para el control vehicular sobre la Ruta 22

La Municipalidad de Plaza Huincul, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, puso en marcha la instalación de cámaras destinadas al control vehicular en el tramo urbano de la Ruta Nacional N.º 22.

En esta primera etapa, se colocaron ocho cámaras distribuidas estratégicamente a lo largo del corredor que une el ingreso a la ciudad con la rotonda ubicada en el límite con Cutral Co, sobre la Ruta Nacional N.º 22 y su continuidad por la Avenida San Martín.

El objetivo del sistema es fortalecer el monitoreo del tránsito, mejorar la seguridad vial y brindar mayores herramientas para la prevención y el esclarecimiento de hechos que puedan registrarse en ese sector de la ciudad.

Desde el municipio destacaron que la incorporación de esta tecnología forma parte de las gestiones impulsadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana para reforzar el sistema de videovigilancia y optimizar el control de uno de los principales accesos a Plaza Huincul.