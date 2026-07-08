Alertas meteorológicas: Cruz Roja pidió informarse por canales oficiales y evitar la desinformación

Ante las alertas meteorológicas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para distintos sectores de la provincia de Neuquén, la Cruz Roja Argentina Filial Neuquén recordó la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y mantener medidas preventivas, aunque aclaró que la situación en la Comarca Petrolera ha mejorado en las últimas horas.

En diálogo con Radio Fuego, el coordinador de Gestión del Riesgo, Emergencia y Desastre de la Cruz Roja Filial Neuquén, Julián Arroyo, explicó que la institución trabaja de manera permanente junto a organismos provinciales y nacionales en el monitoreo de los fenómenos climáticos y en la difusión de información confiable para la comunidad.

Arroyo detalló que, tras los comunicados emitidos por la Secretaría de Emergencias de Neuquén, la Cruz Roja activó su sistema de monitoreo para seguir la evolución de las alertas y brindar recomendaciones preventivas a través de sus redes sociales.

Entre las principales medidas aconsejadas se encuentran mantenerse informado únicamente por canales oficiales, seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y de los organismos de Protección Civil, revisar el estado de las viviendas y evitar salir de los hogares cuando se emitan alertas de mayor intensidad.

El coordinador remarcó que las alertas meteorológicas no deben generar alarma, sino promover la prevención. Explicó que una alerta roja no significa necesariamente que un fenómeno extremo vaya a afectar a toda la población, sino que existe la posibilidad de eventos con impacto importante y, por ello, es necesario tomar precauciones.

Respecto de la situación actual, informó que las condiciones mejoraron considerablemente en la provincia. En la Comarca Petrolera, donde durante las últimas horas regía una alerta amarilla, actualmente el nivel de riesgo descendió a alerta verde, por lo que no se esperan afectaciones significativas.

En tanto, indicó que el sur de Neuquén pasó de alerta roja a naranja, mientras que el centro de la provincia descendió de naranja a amarilla, con una disminución en los niveles de precipitaciones previstos para las próximas horas.

Finalmente, Arroyo recordó que las condiciones meteorológicas pueden modificarse rápidamente, por lo que insistió en la importancia de mantenerse informado mediante fuentes oficiales y seguir siempre las recomendaciones de los organismos de emergencia para minimizar riesgos.