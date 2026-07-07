7 julio, 2026 19:42
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La violencia de género preocupa a la Policía por el aumento de las denuncias

La violencia de género continúa siendo una de las principales preocupaciones para la Policía de la comarca, debido al incremento sostenido de las denuncias y a la creciente demanda de recursos para asistir y proteger a las víctimas.

En diálogo con este medio, el director de Seguridad Interior, comisario mayor Franco Corzo, señaló que esta problemática requiere un importante despliegue policial para garantizar medidas de protección y el acompañamiento de las personas afectadas.

“Es preocupante cómo se han incrementado los casos y es fundamental trabajar por los derechos de las mujeres y los niños”, expresó el jefe policial, quien remarcó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad y las distintas instituciones para prevenir este tipo de hechos y brindar una respuesta integral a las víctimas.

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