Cutral Co entregó forraje a productores rurales y anunció una segunda etapa para fin de año

La Municipalidad de Cutral Co realizó una nueva entrega de forraje destinada a productores de los sectores rurales, como parte del programa de asistencia que se desarrolla desde hace cuatro años para acompañar la actividad durante el invierno.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que esta primera etapa busca garantizar la alimentación de los animales en la época de menor producción, mientras que una segunda entrega está prevista para noviembre o diciembre, cuando los productores se preparan para la comercialización.

Además, remarcaron que el municipio continúa ejecutando obras de infraestructura en los barrios semirrurales, con la ampliación de redes de gas, agua y cloacas, y la asistencia para conexiones domiciliarias.

Por otra parte, el intendente Ramón Rioseco se refirió al nuevo monumento dedicado a Lionel Messi y señaló que representa un homenaje al capitán de la Selección Argentina por su trayectoria y los valores que transmite. Asimismo, pidió prudencia durante los festejos deportivos y confirmó que se dispuso un operativo conjunto entre Policía, Guardia Urbana, Defensa Civil y el Hospital para garantizar la seguridad de los vecinos.