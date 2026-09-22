Vecina denuncia que un pozo desbordado provoca daños en su vivienda desde hace seis años

Una vecina de Cutral Co, de más de 80 años, expuso públicamente el problema que atraviesa desde hace aproximadamente seis años debido al desborde constante de un pozo perteneciente a una vivienda lindera, situación que, según relató, estaría afectando los cimientos y distintas paredes de su casa ubicada en calle Sarmiento al 58.

Flora explicó que la humedad permanece de manera constante debajo de su vivienda y ya provocó el desprendimiento de zócalos y deterioros visibles en distintos ambientes, como el dormitorio, living y cocina.

“Está todo pasando debajo de mi casa. Los zócalos están todos despegados, es un desastre, un daño irreparable para mí”, manifestó.

La mujer contó que su vivienda tiene unos diez años y fue construida con todos los servicios, luego de que se demoliera una antigua casa de adobe. Además, señaló que durante los últimos años atravesó una situación familiar compleja tras el fallecimiento de su marido, a quien cuidó durante dos años antes de su muerte.

Según relató, intentó dialogar en reiteradas oportunidades con el vecino, pero aseguró que no obtuvo respuestas. También indicó que desde el corralón municipal le habrían ofrecido el servicio gratuito de desagote, aunque el vecino no habría utilizado la alternativa.

Flora manifestó que no quiere iniciar una instancia judicial debido a su edad y a su estado físico, y pidió encontrar una alternativa que permita solucionar el problema sin llegar a los tribunales.

“Yo realmente necesito una salida, alguien que me ayude”, expresó con preocupación.

La situación genera además inquietud por el avance de la humedad sobre la estructura de la vivienda y la presencia de instalaciones eléctricas en sectores afectados. La vecina busca que alguna institución pueda intervenir y facilitar una solución al conflicto que, según afirmó, lleva años sin resolverse.