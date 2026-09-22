Escuela 291: Educación dispuso trasladar a los alumnos a Challacó por una remediación ambiental

La comunidad educativa de la Escuela 291 de Aguada del Chañar cuestionó la decisión del Gobierno provincial de trasladar a los estudiantes a la Escuela 176 de Challacó mientras se realiza una remediación ambiental.

Desde ATEN señalaron que las familias solicitaron conocer el informe técnico que fundamenta la medida, pero que hasta el momento la información fue comunicada de manera verbal.

Según explicó Marcela Correa, vocal de Nivel Primario del gremio, las autoridades indicaron que la Escuela 291 será inhabilitada transitoriamente y que los alumnos no finalizarían el ciclo lectivo en ese establecimiento.

Las familias también expresaron preocupación por los tiempos de traslado. De acuerdo con un recorrido realizado por las autoridades, algunos estudiantes podrían llegar a demorar hasta dos horas para llegar a Challacó, debido al estado de los caminos.

La comunidad educativa manifestó además inquietudes por las condiciones pedagógicas y el impacto que tendrá el traslado en los niños y sus familias.