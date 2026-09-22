MEOPP ART realizará una jornada regional de ergonomía y habló sobre la causa por presunta estafa

El gerente de MEOPP ART Mutual, Gonzalo de la Sierra, confirmó que el 22 y 23 de octubre se realizará en Neuquén la primera Jornada Regional de Ergonomía en la Industria del Oil & Gas. Además, brindó detalles sobre la causa judicial iniciada por la entidad contra abogados y un médico por una presunta maniobra que habría generado un perjuicio superior a los $4.000 millones.

De la Sierra explicó que la jornada fue declarada de interés por la Legislatura de Neuquén y tendrá como eje la prevención de enfermedades profesionales y los riesgos vinculados a las posturas y condiciones de trabajo, especialmente en actividades industriales y petroleras.

El encuentro será en el Auditorio de la MUTUAL en Neuquén, con participación de la Universidad de Flores, la Sociedad de Medicina del Trabajo de Neuquén, la Asociación de Ergonomía Argentina y especialistas vinculados a la temática. También se abordarán experiencias y tendencias aplicadas en Europa, Estados Unidos y grandes yacimientos.

La actividad será gratuita y abierta al público, destinada tanto a trabajadores como a profesionales interesados en la prevención y la salud laboral.

La causa judicial

Durante la entrevista, De la Sierra también se refirió a la investigación penal iniciada por MEOP ART Mutual contra un grupo de abogados y un médico laboralista, a quienes la entidad acusa de participar en una presunta maniobra fraudulenta vinculada con reclamos por accidentes y enfermedades laborales.

Según señaló el gerente, la causa continúa en etapa de prueba y habría generado un perjuicio estimado en más de $4.000 millones, equivalente a más de un millón y medio de dólares, aunque aclaró que la Justicia deberá determinar el alcance y las responsabilidades correspondientes.

De la Sierra sostuvo que la investigación permitió detectar reclamos que, según la entidad, presentaban porcentajes de incapacidad que consideró irregulares, incluso superiores al 100%. También cuestionó el sistema de honorarios de algunos peritos médicos cuando queda vinculado al monto del reclamo judicial.

“La causa sigue su curso, está en etapa de prueba”, explicó, y anticipó que esperan novedades próximamente, aunque remarcó que por tratarse de una investigación penal en curso no puede brindar mayores detalles.

Finalmente, destacó el trabajo que MEOPP ART viene realizando en materia de prevención, capacitación y formación de trabajadores, y señaló que en Neuquén se habría registrado una reducción de los reclamos judiciales que la entidad considera especulativos, en contraste con el incremento observado a nivel nacional.