Preocupación en la Escuela 159 de Plaza Huincul por el estado de los juegos

La directora de la Escuela 159 de Plaza Huincul, Jacqueline Huilipan, advirtió sobre el deterioro de los juegos del patio y reclamó respuestas para su reparación o reemplazo.

Según explicó, los juegos son antiguos y los pedidos de mantenimiento se realizan desde hace varios años. Actualmente, el personal debe organizar los recreos y extremar los cuidados para evitar accidentes.

También reclamó el cerramiento de un predio lindero a la institución, que permanece sin condiciones de seguridad. Desde la escuela señalaron que las autoridades municipales y educativas ya conocen la situación, pero aún no recibieron soluciones definitivas.

Mientras tanto, docentes y familias continúan tomando medidas para garantizar la seguridad de los alumnos.