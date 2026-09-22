22 septiembre, 2026 13:35
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Bomberos de Plaza Huincul realizaron una nueva campaña de donación de sangre

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul llevó adelante una nueva campaña solidaria de donación de sangre, en conjunto con el área de Gestión Territorial y el Departamento de Hemoterapia del Hospital.

Walter Lapadú, Mario Durán y Julián Arroyo destacaron que es el tercer año consecutivo que se realiza esta iniciativa en el cuartel, con participación de vecinos y personal de Bomberos.

Los voluntarios deben atravesar previamente una entrevista y cumplir determinados requisitos. Entre ellos, esperar seis meses desde la última donación y un año después de realizarse un tatuaje.

Desde Bomberos remarcaron la importancia de donar sangre y convocaron a la comunidad a sumarse a este tipo de campañas solidarias.

Además, Walter Lapadú confirmó que a las 12 horas el cuartel de Plaza Huincul se sumará, junto a Bomberos de Cutral Co, a un toque de sirena en homenaje a las víctimas de la tragedia de NAO, al cumplirse cuatro años del hecho.

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