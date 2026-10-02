Vecina de Plaza Huincul denunció amenazas, agresiones y disparos contra su vivienda

Una vecina del barrio Otaño de Plaza Huincul, identificada como Ángela Sambuesa, se presentó este viernes 2 de octubre en Fiscalía para realizar una nueva denuncia contra integrantes de una familia con quienes mantiene un conflicto desde mayo.

Según relató, todo comenzó a partir del préstamo de ocho bolsas de cemento y de $53.000 que su hijo habría prestado a integrantes de la familia Santos. Al reclamar la devolución, aseguró haber recibido amenazas y posteriormente haber sido atacada físicamente en la puerta de su vivienda, situación que le habría impedido trabajar durante 25 días.

La mujer sostuvo que ya realizó siete denuncias y que continúa recibiendo agresiones. En las últimas horas, afirmó que apedrearon su vivienda y efectuaron tres disparos con un arma de fuego contra la casa.

Además, denunció que fue nuevamente agredida físicamente y que la intervención de efectivos policiales evitó que el episodio pasara a mayores.

Sambuesa manifestó su preocupación por la seguridad de su hijo menor de edad y aseguró sentirse “acosada” y con temor por su integridad física. Por este motivo, solicitó la intervención de la Justicia y afirmó: “Temo por mi vida y la vida de mi hijo, porque esto no para”.

La mujer señaló a Carlos Santos, Martín Santos, Graciela Santos y Gisela Corvera como las personas involucradas en los distintos episodios denunciados. Se trata de acusaciones realizadas por la vecina, que deberán ser investigadas por la Justicia.