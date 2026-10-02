Empresas locales buscan fortalecerse ante los nuevos desarrollos hidrocarburíferos

La Cámara de Empresas de Servicios Hidrocarburíferos de Cutral Co y Plaza Huincul (CEIHA) calificó como positiva y productiva la reunión que mantuvo con los Concejos Deliberantes de ambas ciudades.

Fausto Scler, representante de la Cámara, señaló que se buscará avanzar en ordenanzas espejo y nuevas líneas de financiamiento del ENIM para que las empresas locales puedan mejorar su capacidad productiva y competir ante los próximos proyectos vinculados al GNL y al desarrollo de áreas maduras.

También plantearon gestionar ante Provincia la mejora de la Ruta 10, para garantizar una conexión directa desde la comarca hacia las zonas donde se desarrollarán nuevos proyectos, y generar incentivos para que las operadoras prioricen a proveedores locales.

La Cámara prevé reuniones con YPF y otras operadoras para conocer sus requerimientos y evaluar asociaciones entre empresas de la zona. Además, anunció la implementación de capacitaciones gratuitas en oficios y formación profesional, con el objetivo de ampliar la mano de obra calificada local.

Scler remarcó que las empresas de la comarca necesitan prepararse con anticipación para los movimientos que se esperan a partir de 2027 y advirtió que algunos trabajos vinculados a los nuevos proyectos ya estarían comenzando.