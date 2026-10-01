Alumnos de la Escuela 102 conocieron el Concejo Deliberante y la Sala de Dioramas

Alumnos de sexto grado A de la Escuela 102 de Cutral Co participaron de una jornada educativa que incluyó una visita al Concejo Deliberante y a la Sala de Dioramas de la Dirección de Turismo, como parte de una propuesta destinada a acercarlos al conocimiento de la historia y el funcionamiento de las instituciones de la ciudad.

Durante la visita al Concejo Deliberante, los estudiantes fueron recibidos por integrantes del cuerpo legislativo y por su presidente, Jesús San Martín, quienes compartieron información sobre el funcionamiento del órgano municipal y respondieron las preguntas de los chicos.

La docente Griselda, acompañada por el profesor Carlos, destacó el entusiasmo de los estudiantes y explicó que la actividad les permitió vivenciar de manera directa cómo se presentan y analizan propuestas para mejorar la comunidad.

Entre las iniciativas planteadas por los alumnos surgió la propuesta de embellecer el ingreso de la Escuela 102, incorporando plantas y flores, luego de las recientes obras de refacción que atravesó la institución.

“Se sintieron parte”, destacó la docente al referirse a la experiencia de los estudiantes, quienes pudieron asumir por un momento el rol de representantes y plantear inquietudes relacionadas con su escuela y su entorno.

Sorpresa y curiosidad en la Sala de Dioramas

Como segunda parte de la jornada, los alumnos recorrieron la Sala de Dioramas, donde pudieron conocer distintos aspectos vinculados con la historia y el patrimonio local.

La experiencia despertó gran curiosidad entre los chicos, que observaron las pinturas, esculturas e instalaciones y realizaron numerosas preguntas sobre cómo fueron realizadas y qué representaban.

“Ver sus caritas fue espectacular. Estaban muy contentos, preguntaron mucho y se fijaron en las pinturas, las esculturas y las luces”, relató la docente.

Desde la institución destacaron la importancia de este tipo de recorridos educativos, que permiten que los estudiantes aprendan a partir de experiencias concretas y conozcan espacios de la ciudad que forman parte de su historia y patrimonio.