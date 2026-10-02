Nueva Cámara empresarial busca fortalecer a las empresas locales ante el crecimiento de Vaca Muerta y el GNL

La nueva Cámara Empresarial de la Industria de los Carburíferos y Afines, que reúne a empresas de Cutral Co y Plaza Huincul, avanza con gestiones para fortalecer al sector local y preparar a las firmas de la comarca ante los nuevos proyectos vinculados al desarrollo energético.

Así lo explicó Fernando Barros, titular de Ormitech, quien destacó el trabajo conjunto que vienen realizando los integrantes de la entidad y el acompañamiento recibido por parte de ambos municipios.

“Todos los días se gestiona algo y eso es muy positivo, porque estamos avanzando con una muy buena base y con pasos firmes”, señaló Barros durante una entrevista.

La Cámara realizó recientemente una reunión en las instalaciones de Copelco, donde participaron integrantes de los directorios, representantes de empresas locales y miembros de la denominada Mesa Chica. Según explicó Barros, el objetivo es generar una estructura empresarial que permita a las firmas de la comarca estar preparadas para las oportunidades que puedan surgir con el crecimiento de la actividad hidrocarburífera, el proyecto de GNL y el desarrollo de nuevas áreas productivas.

Uno de los principales objetivos planteados es que ese crecimiento se traduzca en trabajo para los vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul.

“Queremos todos llegar a un objetivo que es la inserción laboral, que la mano de obra sea local, que tengamos trabajo como empresa y también que la gente tenga trabajo”, sostuvo el empresario.

Barros remarcó además la importancia de que las empresas locales puedan participar de los futuros proyectos y que exista una articulación entre empresarios, trabajadores y municipios.

Cruces con otra cámara empresarial

Durante la entrevista también se refirió a las diferencias surgidas con CEIPA, entidad a la que algunos empresarios pertenecían anteriormente. Barros aseguró que recibió una comunicación mediante la cual se le informó su baja de esa cámara y cuestionó que una empresa pueda ser excluida por integrar otra organización empresarial.

“Estamos en democracia y cada uno tiene la forma de elegir si va para un lado o para el otro”, manifestó, aunque aclaró que actualmente su prioridad está puesta en consolidar la nueva institución.

En ese sentido, sostuvo que la intención de la nueva Cámara no es “rescatar” integrantes de otras entidades, sino sumar empresas y fortalecer la representación del sector local.

Una Cámara “100% de la comarca”

Barros destacó además que el estatuto de la nueva organización establece que su sede y conducción estarán vinculadas a Cutral Co y Plaza Huincul.

“Va a ser bien de la comarca, 100% de la comarca”, afirmó, al señalar que el estatuto contempla una permanencia de 99 años en la zona y establece que sus autoridades deberán pertenecer a ambas ciudades.

Para el empresario, la identidad local será uno de los pilares de la entidad, especialmente frente a los proyectos que podrían generar nuevas oportunidades para la industria y los servicios vinculados al petróleo y el gas.

“Somos dos pueblos de lucha, siempre las cosas se ganaron luchando. La Cámara va por ese camino y la verdad a mí me pone contento”, concluyó.