Vaca Muerta: se conocieron las ofertas económicas por nuevas áreas

La Provincia de Neuquén concretó este miércoles un nuevo paso en su estrategia para ampliar el desarrollo de Vaca Muerta, con la apertura de las ofertas económicas correspondientes a la Ronda N°1/2026 del Plan Exploratorio Neuquén (PEN).

A través de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), se recibieron 20 ofertas de 10 empresas para ocho de las 15 áreas incluidas en esta primera ronda.

Las propuestas representan más de US$180 millones en bonos para el Tesoro provincial y más de US$230 millones en inversiones exploratorias comprometidas.

Las áreas que recibieron ofertas son Corralera Noreste, Corralera Noroeste, Corralera Sur, Águila Mora Noreste, La Tropilla I, Pampa de las Yeguas II NE, Santo Domingo II y Chasquivil Sur.

Ahora GyP iniciará una evaluación integral de las propuestas, que tendrá en cuenta los trabajos exploratorios ofrecidos, las inversiones comprometidas, el bono de acceso al Tesoro, la regalía incremental y la participación de GyP en las Uniones Transitorias, prevista entre el 10% y el 20%.

Durante los próximos días se verificará la consistencia técnica de los proyectos y su equivalencia en unidades de trabajo, de acuerdo con los criterios establecidos en el pliego.

Con los resultados se elaborará un informe de preadjudicación, que será elevado posteriormente al Directorio de GyP para definir la adjudicación definitiva de las áreas.