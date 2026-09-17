Plaza Emprende vuelve a los espectáculos populares de Plaza Huincul

Este sábado 19 de septiembre, la feria Plaza Emprende tendrá una edición especial en el marco del Pre Laborde 2026, en el Club Plaza Huincul.

La jornada se desarrollará de 15:00 a 21:00, con la participación de emprendedores locales y propuestas para toda la comunidad.

Además de recorrer los distintos stands y acompañar a los productores y emprendedores de la ciudad, los vecinos podrán disfrutar de una jornada vinculada al folklore y las tradiciones populares.

📍 Club Plaza Huincul

🕒 Sábado 19, de 15:00 a 21:00.