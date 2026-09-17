Plaza Huincul: proponen crear un refugio integral para personas en situación de calle

La concejal Viviana Casado, del bloque Juntos por Plaza, presentó en el Concejo Deliberante de Plaza Huincul un proyecto de ordenanza que propone crear un espacio de atención y contención integral para personas en situación de calle.

La iniciativa ingresó en la última sesión y comenzará a ser analizada en comisión el próximo miércoles. Según explicó Casado, el objetivo es que las personas que actualmente permanecen en la vía pública puedan contar con un lugar donde resguardarse, especialmente durante la noche, y acceder a distintas herramientas para mejorar su situación.

El proyecto contempla capacitaciones, formación en oficios, acompañamiento para la inserción laboral y la posibilidad de retomar estudios. También plantea un trabajo articulado con Desarrollo Social, el hospital y las áreas vinculadas a salud y adicciones.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la realización de un censo y relevamiento de las personas en situación de calle, que estaría a cargo de la Dirección de Desarrollo Social. Esto permitiría determinar cuántas personas atraviesan esta problemática, conocer sus situaciones particulares y establecer estrategias de abordaje.

Casado señaló que la iniciativa también busca atender los reclamos de comerciantes y vecinos, particularmente en sectores donde se concentran personas que realizan tareas como limpieza de vidrios o actividades informales.

La concejal explicó además que algunas de las personas que se encuentran en estas condiciones no necesariamente son vecinos de Plaza Huincul, por lo que consideró necesario conocer el origen y las circunstancias de cada caso para definir las respuestas correspondientes.

El proyecto se presenta como complemento de la ordenanza vinculada a los llamados “trapitos”, cuya actividad fue prohibida recientemente por el Concejo Deliberante. En ese marco, la propuesta apunta a que quienes se encuentran en esa situación puedan acceder a capacitación, acompañamiento e inserción laboral.

Casado también planteó la posibilidad de articular el abordaje con Cutral Co, teniendo en cuenta que ambas ciudades comparten servicios e instituciones, como el hospital y determinadas áreas de atención social y sanitaria.

Tras su tratamiento en comisión, la iniciativa podría llegar al recinto para su votación durante las próximas semanas. La eventual implementación del espacio quedará posteriormente en manos del Ejecutivo municipal, que deberá determinar su viabilidad y los recursos necesarios.