17 septiembre, 2026 12:36
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Tensión en Cutral Có: una mujer habría perseguido a un hombre con un arma blanca

Una situación de extrema tensión se registró durante la mañana de este jueves en Cutral Có, luego de una discusión entre una pareja que habría derivado en una persecución y amenazas con un arma blanca.

Según el reporte realizado desde el lugar por el móvil de Radio Fuego, el episodio comenzó en inmediaciones de Filo Hua Hum y José Hernández, donde una mujer se encontraba visiblemente alterada y habría seguido a un hombre portando un cuchillo.

De acuerdo con el testimonio, el hombre intentó retirarse del lugar y tomó dirección hacia ruta 10, mientras que la mujer habría continuado siguiéndolo a bordo de un vehículo Ford de color claro.

La persecución habría continuado hasta un sector ubicado aproximadamente a 100 metros del ingreso a los pozos petroleros, sobre la continuación de José Hernández hacia el norte. La presencia de trabajadores y personas que circulaban por el sector generó preocupación ante la posibilidad de que la situación se agrave.

Desde el lugar se indicó que se había dado aviso a la Policía y, muchos minutos después, se observó el arribo de un móvil policial a la zona.

El episodio generó preocupación entre quienes presenciaron la escena, debido a que la mujer habría portado un arma blanca durante la discusión y la posterior persecución.

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