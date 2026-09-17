Botellas de alcohol y basura: así amaneció el Parque de la Convivencia en Plaza Huincul

El Parque de la Convivencia de Plaza Huincul amaneció este jueves con una importante cantidad de residuos y botellas de distintas bebidas alcohólicas distribuidas en diferentes sectores del espacio verde.

Durante las primeras horas de la mañana, personal municipal trabajó en las tareas de limpieza para dejar nuevamente en condiciones el lugar.

La situación se registra luego de la concurrencia de numerosos jóvenes durante las noches de esta semana, en el marco de las actividades de la Estudiantina que se desarrolla en la comarca petrolera.

Las imágenes muestran botellas y otros residuos esparcidos en distintos puntos del parque, generando preocupación por el estado en que queda uno de los espacios públicos utilizados habitualmente por las familias de Plaza Huincul.