Vaca Muerta acelera: una inversión de USD 6.400 millones promete miles de empleos

El Gobierno nacional aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Los Toldos II Este, que Tecpetrol desarrollará en Vaca Muerta con una inversión total de USD 6.400 millones.

El proyecto, ubicado en el Hub Norte de Vaca Muerta, cerca de Rincón de los Sauces, cuenta con una participación del 10% de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP). La meta es alcanzar una producción de 70.000 barriles de petróleo diarios en 2027.

Según se informó, más de USD 2.000 millones serán desembolsados hasta fines de 2027, mientras que durante el pico de construcción se generarán más de 3.100 puestos de trabajo.

La obra también prevé una fuerte participación de proveedores nacionales: se estima que unas 800 empresas argentinas estarán vinculadas a la construcción de las instalaciones, que incluirán una planta central de procesamiento, generación eléctrica, compresión y ductos para evacuar gas y petróleo.

El gobernador Rolando Figueroa destacó la participación de GyP y afirmó que “los neuquinos no somos espectadores de nuestros recursos: somos socios”, remarcando el objetivo de incrementar la participación provincial en los beneficios que genera Vaca Muerta.

Fuente Vaca Muerta News