Choque en Cutral Co: uno de los conductores dio positivo en alcoholemia

Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este viernes en la intersección de Pernisek y Roca, en Cutral Co, donde colisionaron un Chevrolet Sonic y un Ford Fiesta.

Según se informó, el Ford Fiesta impactó al Chevrolet Sonic, provocando importantes daños materiales en ambos vehículos. No hubo personas heridas.

En el lugar intervino personal de Tránsito Municipal y, tras realizarle el test de alcoholemia al conductor del Ford Fiesta, el resultado fue positivo. El vehículo fue retirado mediante un camión plancha y el conductor quedó sujeto a la correspondiente infracción.

El hecho vuelve a poner en discusión los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol y a velocidad inadecuada, especialmente por las consecuencias que podría haber tenido el episodio si en ese momento circulaba un peatón, motociclista o ciclista.