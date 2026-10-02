Rioseco anticipó capacitaciones y financiamiento para empresas ante el avance del GNL

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, destacó que el municipio trabaja junto a empresas, gremios y entidades financieras para preparar a la comunidad ante los proyectos de GNL que podrían comenzar a generar movimiento en la región durante 2027.

Rioseco señaló que se prevén capacitaciones en oficios, entre ellos conducción de camiones y maquinaria pesada, soldadura, electricidad y otras especialidades vinculadas a la industria. También se buscará acompañar a emprendedores y empresas locales con líneas de financiamiento y capacitación administrativa.

Además, indicó que el municipio analiza junto a las cámaras empresariales y bancos alternativas para facilitar inversiones y mejorar la competitividad de los proveedores locales.

El jefe comunal remarcó que se trabaja con prudencia para evitar falsas expectativas, aunque consideró necesario anticiparse y preparar infraestructura, capacitación y servicios para el eventual crecimiento de la actividad.

En ese marco, también mencionó la necesidad de mejorar la Ruta 10, por su cercanía con las áreas donde se proyectan los desarrollos de GNL, y adelantó que el tema podría plantearse ante el Gobierno provincial.

Por otra parte, confirmó que el municipio avanza en un plan para construir 250 viviendas, principalmente en sectores como Unión, Brentana, Peñi Trapún y Parque Oeste, además de continuar con obras de servicios en barrios semirrurales.