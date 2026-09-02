Una vecina de 75 años pide ayuda para acceder a medicamentos y atención médica

Norma Jara, vecina del barrio Progreso de Cutral Có, atraviesa una compleja situación económica y de salud y pidió ayuda para poder acceder a medicamentos, controles médicos y mejorar las condiciones en las que vive.

Norma tiene 75 años, vive sola y se moviliza con un andador luego de sufrir una caída que le provocó una lesión en la cadera. Según relató, continúa con fuertes dolores en la cadera y las rodillas, al punto de dificultarle caminar y dormir durante la noche.

La mujer contó que hace más de dos meses que no concurre al hospital y que actualmente se encuentra sin algunos de los medicamentos que necesita. Entre ellos mencionó carvedilol, indicado para el corazón, además de medicación para la presión y vitamina B12.

Uno de los principales obstáculos es que no cuenta con alguien que pueda realizar de manera permanente las gestiones médicas. Sus nietas tienen sus propias responsabilidades laborales y familiares, mientras que uno de sus nietos es quien ocasionalmente la ayuda con las compras y trámites.

Norma también explicó que su situación económica es muy complicada. Percibe una pensión de alrededor de $459.000, pero gran parte de ese dinero es descontado por un préstamo bancario que tomó para realizar mejoras en una vivienda familiar. A esto se suman las facturas de servicios y los gastos cotidianos.

La vecina relató incluso que en algunas ocasiones llegó a quedarse varios días sin alimentos básicos y que actualmente recibe ayuda de integrantes de una iglesia cercana, quienes le acercaron alimentos y elementos de limpieza.

A las dificultades económicas y de salud se suma el estado del ingreso a su vivienda, que se vio afectado por las lluvias y requiere trabajos para evitar la acumulación de agua.

Durante la entrevista también manifestó su necesidad de conseguir una cocina a leña, que le permitiría reducir el gasto en gas. Para ello ofreció realizar un trueque por un horno pizzero grande que tiene en su domicilio.

Desde el programa plantearon la necesidad de que algún organismo de salud pueda intervenir de manera urgente, evaluar su estado y determinar si puede acceder a atención domiciliaria, además de facilitar la asignación de un médico de cabecera y la provisión de sus medicamentos.

El caso de Norma refleja la situación de muchos adultos mayores que, además de enfrentar dificultades económicas, quedan limitados para realizar por sí mismos trámites, controles y gestiones de salud cuando viven solos.