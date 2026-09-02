Barrio Belgrano: reclaman por la acumulación de basura y el uso indebido de contenedores

La presidenta de la comisión vecinal del Barrio Belgrano, Mabel Molina, respondió a cuestionamientos realizados en redes sociales sobre la limpieza del sector y aseguró que desde la comisión se trabaja de manera permanente para mantener los espacios del barrio.

Molina explicó que existen sectores que permanecen limpios gracias al compromiso de los propios vecinos, mientras que en otros puntos se acumulan residuos. En ese sentido, señaló que el principal inconveniente se registra con los contenedores, ya que vecinos de otros barrios llegan con vehículos y carros para arrojar basura, incluso cuando estos ya están llenos.

La referente barrial indicó que los contenedores son retirados y renovados mediante un trabajo coordinado con Obras Públicas, con una frecuencia establecida para los días lunes, miércoles y viernes, aunque en ocasiones el servicio debe realizarse diariamente debido al volumen de residuos.

Uno de los mayores reclamos está relacionado con la quema de basura en los contenedores, una situación que, según Flores, genera preocupación por el impacto del humo en la salud de los vecinos, especialmente de personas con asma y otras enfermedades respiratorias.

“Cuando el contenedor está lleno, igual tiran la basura al costado”, señaló la presidenta, quien pidió mayor responsabilidad y compromiso por parte de quienes utilizan estos espacios.

Por otra parte, Molina se refirió a la modificación de la normativa de las comisiones vecinales, que extiende los períodos de gestión y posterga las elecciones previstas para este año. Consideró positiva la posibilidad de contar con cuatro años de gestión, al sostener que en dos años muchas veces no alcanza el tiempo para concretar los proyectos previstos.

Finalmente, destacó el trabajo de su equipo en la sede barrial, donde funcionan distintas acciones comunitarias, entre ellas la recepción y entrega de donaciones de ropa, y valoró el acompañamiento de los vecinos y colaboradores.