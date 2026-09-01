Carlos Javier Mac Allister llega a Añelo con un campus de fútbol para niños y niñas

El exfutbolista y referente del fútbol argentino Carlos Javier Mac Allister llegará este miércoles 2 de septiembre a Añelo para brindar un campus de fútbol mixto destinado a niños y niñas de 11 a 15 años.

La actividad es organizada por la Secretaría de Deportes del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura de Neuquén, en conjunto con la gestión del intendente de Añelo, Fernando Banderet.

El campus comenzará a las 14:30 en la cancha municipal y está dirigido a todos los chicos y chicas de la localidad interesados en participar.

Durante la jornada se trabajará mediante distintas estaciones enfocadas en recepción, remate, presión sobre el balón, apoyo y cobertura de espacios, incorporando además conceptos tácticos. La propuesta será complementada con una charla de Mac Allister, quien compartirá su experiencia y conocimientos con los jóvenes.

El encuentro también estará destinado a entrenadores locales, quienes podrán incorporar herramientas metodológicas para aplicar en la formación de sus jugadores. El objetivo es avanzar hacia criterios comunes de enseñanza y formación deportiva.

Inscripciones:

Formulario de inscripción al Campus de Fútbol Mixto en Añelo