Septiembre Amarillo: Copelco impulsa una campaña de prevención del suicidio

La Cooperativa Copelco anunció una campaña de concientización y prevención del suicidio en el marco de Septiembre Amarillo, con actividades que comenzarán el próximo 14 de septiembre en distintos puntos de la comunidad.

Marcelo, jefe de Enfermería del vacunatorio de Copelco, explicó que la iniciativa busca llevar información y herramientas de prevención a espacios de gran concurrencia, como bancos e instituciones. El objetivo principal será sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de detectar señales de alerta y acompañar a quienes atraviesan situaciones de angustia o sufrimiento emocional.

Por su parte, Karina, psicóloga social e integrante del equipo, destacó que la prevención requiere un trabajo conjunto entre la familia, las instituciones educativas y la comunidad. Señaló que los adolescentes y jóvenes adultos constituyen uno de los grupos de mayor riesgo, aunque también remarcó la necesidad de prestar atención a los adultos mayores.

Entre las señales de alerta mencionaron el aislamiento, cambios bruscos de conducta, tristeza, angustia, pérdida de interés, falta de apetito, dificultades para levantarse o realizar actividades cotidianas y descuido de la higiene personal.

Los profesionales remarcaron que existe un mito respecto de que una persona con pensamientos suicidas no habla de lo que le sucede. Por el contrario, señalaron que muchas veces da señales que pueden ser detectadas si el entorno presta atención y genera espacios de diálogo.

Desde Copelco también destacaron el trabajo de los dispositivos de salud mental que funcionan en la provincia y brindan contención tanto a las personas en crisis como a sus familias.

📞 Línea de contención en Plaza Huincul: 299-6092-226

📞 Línea provincial de Neuquén: 299-5358-191

La campaña continuará durante septiembre con acciones de concientización y, además, Copelco anticipó actividades vinculadas al Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora el 21 de septiembre.