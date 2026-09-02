Trabajadoras de casas particulares tendrán aumentos escalonados hasta diciembre

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Casas Particulares, Sonia Kopprio, confirmó un nuevo esquema de actualización salarial para el sector, con incrementos acumulativos que se aplicarán entre agosto y diciembre, además de sumas fijas.

El aumento correspondiente a agosto es del 1,9% sobre el básico de julio, más el 31% de zona desfavorable, antigüedad y un bono de $20.000. Este salario será abonado durante los primeros días de septiembre.

Para los meses siguientes, el esquema establece:

Septiembre: 1,8% de aumento acumulativo + $5.000 de bono.

1,8% de aumento acumulativo + $5.000 de bono. Octubre: 1,7% + $5.000.

1,7% + $5.000. Noviembre: 1,6% + $10.000.

1,6% + $10.000. Diciembre: 1,6% de aumento acumulativo.

Kopprio cuestionó el nivel de los incrementos y sostuvo que los porcentajes acordados resultan insuficientes para las trabajadoras del sector. Además, reclamó que se complete el porcentaje de zona desfavorable hasta llegar al 40%, al considerar que corresponde por las condiciones y el costo de vida de la Patagonia.

La dirigente también recordó que el 31% de zona está vigente desde abril y que quienes no lo estén percibiendo tienen derecho a reclamarlo.

Otro de los puntos destacados fue la necesidad de que las trabajadoras conozcan sus categorías y tareas correspondientes. Kopprio remarcó que actividades como cuidado de niños, cuidado de adultos, cocina y limpieza pueden encuadrarse de manera diferente y que no deberían exigirse tareas adicionales sin la correspondiente remuneración.

Respecto de los valores por hora, señaló que muchas trabajadoras terminan acordando montos superiores al mínimo establecido, debido a los costos de traslado y a la necesidad de que el trabajo por pocas horas resulte económicamente viable.

Finalmente, Kopprio explicó que la mesa salarial quedó cerrada hasta fin de año, por lo que no se prevén nuevas negociaciones hasta diciembre o los primeros días de enero.