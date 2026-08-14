Una iglesia de Plaza Huincul recibió el reconocimiento oficial del Registro Nacional de Cultos

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, recibió al director de Culto de la provincia, Mario Vázquez, al pastor Víctor Muñoz y a representantes de la Iglesia Pentecostal Prosigo La Meta, del barrio Marcelo Berbel.

Durante el encuentro se entregó la certificación de inscripción en el Registro Nacional de Cultos, convirtiéndose en la primera iglesia de la ciudad en completar este proceso y obtener la documentación oficial.

Larraza destacó el trabajo social que realizan las comunidades religiosas y remarcó la importancia de fortalecer el vínculo con el municipio. “Creamos la Dirección Municipal de Culto para trabajar de forma conjunta con todas las comunidades religiosas y generar un mayor abordaje social”, señaló.

También participaron la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, Soledad de la Cruz, y el director municipal de Culto, José Carrizo.