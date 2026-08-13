La CTA Autónoma se prepara para las elecciones del 20 de agosto en Cutral Có y Plaza Huincul

La CTA Autónoma llevará adelante sus elecciones el próximo jueves 20 de agosto, con renovación de autoridades a nivel nacional, provincial y local. En Cutral Có, la conducción mantendrá la fórmula integrada por Daniel Herrera como secretario general y Juan José Saavedra como secretario adjunto, al encabezar una lista única.

Los dirigentes destacaron que uno de los principales objetivos para la nueva etapa será fortalecer la organización y la unidad de los trabajadores de Cutral Có, Plaza Huincul, el hospital y distintos sectores públicos y privados.

En la comarca, estarán habilitados para votar afiliados de ATE, ATEN, SEJUN y trabajadores de sectores privados adheridos directamente a la central. Se estima que alrededor de 6.000 trabajadores están en condiciones de participar.

Uno de los principales reclamos que continuará impulsando la central es la situación de los trabajadores precarizados, tercerizados, del Programa Plus y trabajadores por decreto, especialmente por los bajos ingresos y la necesidad de avanzar hacia condiciones laborales más estables.

Desde la conducción también destacaron el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo municipal de Cutral Có para que, ante cada jubilación, pueda incorporarse a un trabajador del Programa Plus. Según explicaron, actualmente existen alrededor de 280 contratos surgidos de este mecanismo.

Dónde votar

Las elecciones se desarrollarán de 8 a 18 horas. En Cutral Có habrá urnas en la Galería Municipal, el Corralón Municipal, la sede de la CTA ubicada en Alberdi 211 y el Hospital Complejidad VI.

En Plaza Huincul, las urnas estarán ubicadas en la Biblioteca y el SUM Municipal.

Los dirigentes convocaron a todos los afiliados a participar y remarcaron que el desafío de la nueva gestión será continuar fortaleciendo la organización sindical y la defensa de los derechos de los trabajadores.