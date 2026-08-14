ATE: Néstor Rodríguez habló sobre la interna gremial y defendió la conducción de la seccional

El secretario general de ATE, Néstor Rodríguez, se refirió a la reciente división interna planteada por un sector de la conducción y reconoció su sorpresa al haberse enterado de la situación a través de los medios y las redes sociales.

Rodríguez señaló que ya existían diferencias internas y reuniones previas, pero cuestionó que la decisión de apartarse de la conducción se hiciera pública sin una comunicación formal al gremio. “Me duele y me molesta, pero respeto que estamos en democracia”, expresó.

El dirigente defendió su gestión y sostuvo que representa a trabajadores de distintos sectores, entre ellos salud, educación, municipios y desarrollo social. También ratificó su alineamiento con la conducción provincial encabezada por Carlos Quintriqueo y dejó abierta la posibilidad de presentarse nuevamente como candidato en las elecciones de 2027, aunque aclaró que la decisión dependerá del respaldo de los afiliados.

Rodríguez también anticipó que recorrerá los sectores de salud para conocer de primera mano las demandas de los trabajadores y sostuvo que las diferencias deben resolverse mediante la participación democrática y las elecciones internas.

Finalmente, remarcó que no considera a sus compañeros opositores como enemigos y destacó la importancia de la autocrítica dentro del sindicato. “Yo no soy jefe de nadie, soy un compañero de trabajo y le debo respuesta a los afiliados”, afirmó.