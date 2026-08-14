Plaza Huincul continúa con trabajos de mantenimiento tras el temporal

La Municipalidad de Plaza Huincul mantiene un operativo de bacheo, limpieza y mantenimiento de calles afectadas por las lluvias, nevadas y bajas temperaturas de las últimas semanas.

Las tareas se realizan en los barrios Altos del Sur, Norte, Marcelo Berbel, Otaño, Central y Zona de Chacras, con maquinaria y personal municipal.

Los trabajos incluyen drenaje, incorporación de material calcáreo, nivelación y compactación, priorizando los sectores más afectados. Desde el municipio señalaron que algunas intervenciones requieren esperar a que el suelo pierda humedad para garantizar resultados duraderos.

El operativo continuará durante los próximos días y se solicita a los vecinos circular con precaución en las zonas donde trabajan las cuadrillas.