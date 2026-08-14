El sector Salud de ATE se distancia de la conducción de la seccional Cutral Co-Plaza Huincul

La interna de ATE en la seccional Cutral Co-Plaza Huincul suma un nuevo capítulo. Anabela Cuevas, secretaria adjunta de la organización y referente histórica del sector Salud, confirmó que junto a la delegada Mariela Franco decidieron tomar distancia de la conducción encabezada por Néstor Rodríguez.

Cuevas explicó que la decisión se tomó por diferencias en las formas de trabajo y conducción y que, si bien el comunicado fue difundido recientemente, el sector Salud lleva alrededor de dos meses trabajando de manera independiente dentro del Hospital.

La dirigente aclaró que esta situación no modifica la representación de los trabajadores de Salud, ya que continuará brindando asesoramiento y acompañamiento a los afiliados. También señaló que, como secretaria adjunta, seguirá interviniendo ante los planteos de trabajadores de otros sectores que requieran asistencia gremial.

Respecto de la situación general de la seccional, Cuevas reconoció que la existencia de distintas representaciones puede generar confusión entre los trabajadores, aunque descartó la posibilidad de solicitar una intervención o elecciones anticipadas. “Hay que terminar el mandato”, sostuvo, recordando que las próximas elecciones de ATE serán en agosto de 2027.

Cuevas confirmó además que la decisión cuenta con el conocimiento y autorización del secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, y admitió que la ruptura dentro de la seccional “no es algo lindo para nadie”.

La dirigente remarcó finalmente que las diferencias gremiales no deberían afectar el funcionamiento del Hospital ni la atención a la comunidad y aseguró que continuará trabajando junto a Mariela Franco como referentes del sector Salud.