Una enfermera voluntaria de Malvinas visitó Cutral Có y emocionó a los veteranos

Cecilia Viviana Ludovico, enfermera voluntaria durante la Guerra de Malvinas, visitó Cutral Có y se reunió con integrantes de la Misión Malvinas, en un emotivo encuentro frente al monumento a Messi.

Ludovico, oriunda de San Antonio de Areco, tenía 20 años cuando se ofreció como voluntaria. Si bien no llegó a viajar a las islas, durante el conflicto colaboró con la atención de soldados heridos que regresaban al continente.

“Yo quería ir porque iban mis hermanos, mis compañeros de escuela”, recordó emocionada.

La mujer contó que en aquella época fueron 19 jóvenes de su localidad y uno de ellos, José Luis Galarza, nunca pudo ser recuperado.

El encuentro con los veteranos de Plaza Huincul surgió a partir de las redes sociales. Ludovico aseguró que al verlos llorar mientras hablaban de Malvinas sintió la necesidad de conocerlos personalmente.

Durante la visita destacó además el rol de las mujeres que participaron como voluntarias y pidió que su historia no sea olvidada: “También fuimos parte de la historia”, expresó.

Los integrantes de la Misión Malvinas agradecieron su presencia y remarcaron la importancia de reconocer a las enfermeras que acompañaron a los soldados durante y después del conflicto.