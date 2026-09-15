Trabajadores del Corralón reclamaron por la falta de vehículos en Plaza Huincul

Trabajadores del Corralón Municipal de Plaza Huincul realizaron una asamblea y se movilizaron al Concejo Deliberante para acompañar el pedido de compra de nuevos vehículos y maquinaria para el área.

La iniciativa fue aprobada por los concejales y ahora los trabajadores solicitarán una reunión con el intendente Claudio Larraza para avanzar en la compra.

Desde la Junta Interna señalaron que gran parte del parque automotor se encuentra fuera de servicio, con camiones y máquinas que llevan meses e incluso años en reparación. Advirtieron que esta situación afecta la prestación de los servicios municipales y obliga a recurrir a unidades y personal tercerizado.

También reclamaron mejoras en las condiciones de seguridad y otros elementos necesarios para los trabajadores. “Tenemos necesidades básicas que también tienen que ver con la seguridad”, señalaron.

Los empleados esperan que la aprobación del Concejo Deliberante permita iniciar una instancia de diálogo con el Ejecutivo para comenzar a recuperar la capacidad operativa del Corralón.