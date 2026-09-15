Discapacidad: Neuquén reclamó por atrasos en pagos y pensiones

El subsecretario de Discapacidad y Personas Mayores de Neuquén, Gustavo Iril, participó de la reunión del COFESA en Buenos Aires, donde se analizó la situación de las prestaciones por discapacidad.

Uno de los principales reclamos fue por los atrasos en los pagos a prestadores de terapias y transporte. Mientras Nación informó que trabaja en la liquidación de julio, los prestadores neuquinos aseguran que recién están cobrando abril.

También se informó una actualización de los valores de Incluir Salud desde octubre y se abordó la demora en las pensiones no contributivas. A nivel nacional habría unos 300.000 trámites en proceso.

En Neuquén, durante el primer semestre se otorgaron unas 20 pensiones, mientras que alrededor de 160 fueron dadas de baja. Además, la Provincia acompaña económicamente a unas 500 personas con discapacidad.

Iril destacó finalmente la intención de prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027.