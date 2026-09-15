Desde el martes comienzan los trabajos para instalar un nuevo cruce semafórico en Cutral Co

A partir del martes 15 de septiembre comenzarán los trabajos para instalar un nuevo cruce semafórico en la intersección de las avenidas Benito Pérez, Cutral Co y Manuel Moreno, en la zona sur de la ciudad.

En esta primera etapa se realizarán los pozos, se colocarán los postes para los futuros semáforos vehiculares y se marcarán las correspondientes sendas peatonales.

La obra forma parte del plan de urbanización del barrio Altos del Sur y busca mejorar el ordenamiento y la seguridad vial en uno de los cruces más importantes del sector.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos circular con precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización y las indicaciones del personal que estará trabajando en el lugar.