Denuncian posible contaminación en el lago Ramos Mexía y piden controles ambientales

El exconcejal e intendente de Picún Leufú, Clemente Leonardo Casamayú, denunció una posible contaminación en el lago Ezequiel Ramos Mexía, originada en un canal a cielo abierto vinculado a un emprendimiento ganadero de la zona.

Según explicó, por ese canal estarían circulando efluentes provenientes de un establecimiento que utiliza agroquímicos para el tratamiento de sus pasturas. La principal preocupación radica en que la desembocadura se encuentra aguas arriba de la toma de agua potable que abastece a la población de Picún Leufú.

Casamayú señaló que todavía no pudieron realizar análisis de las muestras para determinar qué sustancias contiene el agua y reclamó la intervención de los organismos de Medio Ambiente de la provincia.

“Estamos preocupados porque no sabemos si el agua está contaminada y, si lo está, de qué manera. Por eso pedimos que se hagan las inspecciones y los controles necesarios”, sostuvo.

La denuncia surgió a partir de vecinos y pescadores que detectaron el canal y observaron el cambio en la coloración del agua. El exintendente aseguró que la situación ya fue comunicada a la Municipalidad y al Concejo Deliberante de Picún Leufú.