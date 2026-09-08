Un hombre que atraviesa una difícil situación pide trabajo para poder regresar a su hogar

Diego atraviesa una complicada situación en Cutral Co y pidió la colaboración de la comunidad para conseguir trabajos temporarios que le permitan reunir el dinero necesario para continuar su viaje y regresar a su lugar de origen.

Según relató, actualmente se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad y pasa las noches en un galpón abandonado de la ciudad, luego de haber quedado varado durante su recorrido. Diego aseguró que no busca dinero regalado, sino la posibilidad de realizar changas para poder costear su pasaje.

Entre las tareas que está dispuesto a realizar se encuentran corte de césped, limpieza de patios, trabajos con bordeadora, uso de pala y distintas tareas de mantenimiento. Incluso señaló que cuenta con vecinos que pueden prestarle algunas herramientas para trabajar.

Además, manifestó que necesita colaboración con ropa, calzado talle 42 y una mochila, debido al deterioro de sus pertenencias.

Diego indicó que su principal objetivo es trabajar, reunir el dinero que le falta para el pasaje y poder regresar junto a su familia.

Las personas que puedan ofrecerle una oportunidad laboral o colaborar con él pueden comunicarse al 299-5492-706.