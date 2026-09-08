La Mutual Policial anunció nuevas actividades para la comunidad

La Mutual de la Policía de Cutral Co anunció una serie de actividades que se desarrollarán durante los próximos días en su salón ubicado en Belgrano 315, esquina San Martín.

Según informó el delegado de la institución, Nino Vilugrón, el próximo viernes 11, de 9 a 13 horas, funcionará en el salón un operativo de documentación mediante los denominados maletines portátiles digitales del Registro Civil.

Durante la jornada se podrán realizar distintos trámites vinculados a la documentación, como renovación de DNI y pasaporte, tanto para personal policial como para integrantes de la comunidad.

Por otra parte, el domingo 13 se llevará adelante la segunda Feria de Emprendedores y Artesanos de la Familia Policial. La propuesta estará destinada a emprendedores vinculados al personal policial y sus familias, quienes podrán exponer y comercializar sus productos.

La feria será abierta al público y los vecinos podrán recorrer los stands y adquirir distintos productos, entre ellos artesanías, indumentaria y elaboraciones de los emprendedores.

Además, desde la Mutual adelantaron que el próximo domingo 13 se realizará un torneo de truco en el salón de eventos de la institución, una actividad que estará abierta a toda la comunidad.