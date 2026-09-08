Plaza Huincul avanza con un operativo de limpieza integral en los accesos a la ciudad

La Municipalidad de Plaza Huincul continúa con el cronograma de limpieza y mantenimiento en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, los trabajos se concentran sobre los accesos por la Ruta Nacional 22, desde el Parque Termal hasta el ingreso a la localidad.

El operativo incluye la limpieza de banquinas, recolección de residuos, corte de malezas y acondicionamiento de diferentes espacios ubicados a la vera de la ruta.

Según informó el coordinador del área, los trabajos comenzaron esta semana y se extenderían durante los próximos días hasta completar el sector comprendido entre el Parque Termal y la zona del Museo, incluyendo distintos puntos de ingreso a la ciudad.

Para las tareas se dispuso un equipo de aproximadamente 15 trabajadores, pertenecientes a Servicios Públicos, Mantenimiento Urbano y la Red de Empleo. Además, se utiliza maquinaria para la limpieza de las banquinas, mientras que otras tareas se realizan de manera manual con palas, azadas y motoguadañas.

La subsecretaria de Capacitación, Soledad Almendra, explicó que el operativo forma parte de un trabajo que ya recorrió los 13 barrios de Plaza Huincul, donde se realizaron limpiezas profundas y trabajos de movimiento de suelo.

“Ahora nos estaban quedando los ingresos a la ciudad por Ruta 22 y Ruta 17”, indicó Almendra, quien destacó además la colaboración de los vecinos y el trabajo conjunto entre las diferentes áreas municipales.

La funcionaria también adelantó que próximamente se brindarán novedades sobre la Sala de Envasados, una obra destinada a acompañar a emprendedores locales que elaboran conservas, dulces y otros productos. El espacio permitirá que las producciones cuenten con las habilitaciones correspondientes para ampliar su comercialización dentro del territorio provincial.

De esta manera, Plaza Huincul continúa con tareas de limpieza y mantenimiento urbano, con el objetivo de mejorar la imagen de los barrios y los principales accesos a la ciudad.