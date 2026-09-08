Rucci rechazó el ajuste de Halliburton a las pymes: “Nadie va a trabajar gratis”

El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, rechazó el pedido de Halliburton de reducir un 23% las tarifas de sus proveedores y advirtió que el gremio no permitirá que ese ajuste tenga consecuencias sobre los puestos de trabajo.

“Me parece que Halliburton se equivocó, tendrá que barajar y dar de vuelta. No hay posibilidades de que se pueda acceder a ese pedido porque ninguna tiene la utilidad que está pidiendo Halliburton y nadie va a trabajar gratis. Y menos aún vamos a permitir despidos”, afirmó el dirigente sindical.

Rucci sostuvo que las empresas regionales no cuentan con margen para absorber una reducción de esa magnitud y cuestionó que los costos pretendan trasladarse a las pequeñas y medianas empresas que integran la cadena de servicios de Vaca Muerta.

Según señaló, las pymes del denominado “tercer anillo” concentran una parte importante del empleo y reciben entre el 20% y el 25% del movimiento económico generado por la actividad hidrocarburífera, mientras que el mayor volumen de negocios queda en manos de las grandes compañías.

El dirigente también denunció incumplimientos en la aplicación del Compre Neuquino y reclamó un mayor control sobre las contrataciones y la participación de las empresas locales en el desarrollo de la industria.

Además, cuestionó la situación de los proveedores regionales frente al crecimiento de Vaca Muerta y defendió a las firmas que, según recordó, mantuvieron su actividad durante los momentos más difíciles de la industria, incluida la pandemia.

Rucci también se refirió al encuentro “Shale in Argentina: Unleashing Vaca Muerta to the World”, realizado el 3 de septiembre en Houston, y si bien destacó la importancia de buscar inversiones, cuestionó la falta de participación directa del sindicato en ese espacio.

“Claro que está bien que se busquen inversiones, que se busquen acuerdos. Pero nunca hay que dejar afuera a los trabajadores”, expresó.

Finalmente, remarcó que el sindicato continuará defendiendo la participación de los trabajadores y las empresas regionales en el crecimiento de la industria hidrocarburífera, advirtiendo que el desarrollo de Vaca Muerta debe traducirse en empleo y oportunidades para la provincia y la región.