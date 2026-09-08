Plastiferro inaugurará su planta en Plaza Huincul y apuesta al desarrollo industrial de la comarca

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, recorrió las instalaciones de Plastiferro, empresa que se prepara para inaugurar este viernes su nueva planta ubicada en el parque industrial de la localidad.

Larraza destacó la decisión de la firma de invertir en Plaza Huincul cuando todavía no se vislumbraba el actual crecimiento de la actividad hidrocarburífera en la región.

La planta cuenta con una nave de aproximadamente 180 metros de largo por 45 metros de ancho, donde ya se encuentran instaladas y en etapa de prueba máquinas de origen chino destinadas a la fabricación de tuberías flexibles de hasta 8 pulgadas.

Estos productos serán utilizados principalmente en la industria petrolera para el transporte de gas, agua y petróleo a alta presión, y apuntan a convertirse en una alternativa a las tuberías tradicionales.

El jefe comunal remarcó que la llegada de nuevas inversiones resulta estratégica para generar empleo y aprovechar las oportunidades que abre el desarrollo energético de la comarca.

“El objetivo es que exista inversión para que haya inserción laboral”, señaló Larraza, quien recordó que desde el inicio de su gestión se viene trabajando en capacitación y formación de trabajadores para responder a la demanda de la industria.

Además, destacó que el parque industrial de Plaza Huincul cuenta con más de 400 hectáreas disponibles para el crecimiento de nuevas empresas y sostuvo que la instalación de Plastiferro representa un paso importante para consolidar ese proceso.

La inauguración oficial de la planta está prevista para este viernes 11 de septiembre, alrededor del mediodía, según adelantó el intendente.

Larraza también manifestó su intención de que los productos fabricados por la empresa puedan ser aprovechados en obras y necesidades de infraestructura de la propia localidad, particularmente ante la necesidad de reemplazar cañerías deterioradas.