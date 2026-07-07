Un camión dañó un arco limitador de altura en el puente de barrio Ruca Quimey y el tránsito fue interrumpido

Un incidente de tránsito se registró al mediodía de este martes en la intersección de Santa Cruz y JJ Valle, en el acceso al puente que une los barrios Ruca Quimey y 25 de Mayo, cuando un camión Mercedes Benz con caja de gran altura impactó contra uno de los arcos limitadores de altura instalados para impedir el paso de vehículos de gran porte.

Según se informó en el lugar, el conductor intentó atravesar el puente, pero el primer arco fue golpeado y quedó seriamente dañado. El impacto provocó la rotura de una ventanilla del camión, cuyos vidrios quedaron esparcidos sobre la calzada.

Tras el hecho, personal de Protección Civil realizó tareas de limpieza y colocó cintas de seguridad para restringir el paso por el puente afectado. Mientras tanto, los peatones fueron derivados al puente peatonal contiguo y el tránsito vehicular permaneció interrumpido de manera preventiva hasta que se aseguró la estructura.

Una de las columnas del arco quedó inclinada, por lo que fue estabilizada de forma provisoria a la espera de que personal de Servicios Públicos retire la estructura dañada y lleve adelante su reparación.

En el lugar también trabajó personal policial y de tránsito, que demoró al camión para realizar las actuaciones correspondientes y recabar los datos del conductor.

Luego de las tareas preventivas, el tránsito quedó normalizado en la zona, aunque el puente permanece con uno de sus arcos limitadores fuera de servicio hasta que se concrete su reemplazo.