Más efectivos, capacitación con Taser y resultados en la lucha contra el narcotráfico

El director de Seguridad Interior, comisario mayor Franco Corzo, informó que durante 2026 ya se incorporaron 20 efectivos policiales a la comarca y que en las próximas semanas se sumarán entre 12 y 15 agentes más, con el objetivo de fortalecer las tareas de prevención.

Además, indicó que parte del personal ya comenzó la capacitación para el uso de las pistolas de inmovilización eléctrica Taser, aunque aclaró que estos dispositivos todavía no fueron distribuidos en Cutral Co y Plaza Huincul. Señaló que se trata de un arma no letal que brindará mayor seguridad tanto a los efectivos como a la comunidad durante intervenciones de riesgo.

En otro orden, Corzo destacó el trabajo realizado por la División Antinarcóticos de Cutral Co en la lucha contra el microtráfico. Durante lo que va del año se concretaron 10 allanamientos en la comarca, que permitieron el secuestro de más de cinco kilos de marihuana, medio kilo de cocaína, cerca de nueve millones de pesos en efectivo y la imputación de 15 personas por infracción a la Ley de Estupefacientes.