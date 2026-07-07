Las cámaras de seguridad permitieron 38 intervenciones policiales este año

El comisario mayor, Franco Corso destacó el trabajo conjunto entre la Policía y el Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Cutral Co, al señalar que las cámaras de seguridad permiten alertar en tiempo real sobre hechos delictivos o situaciones sospechosas.

Según indicó, durante este año ya se concretaron 38 intervenciones positivas gracias a la información aportada por el sistema de monitoreo, lo que facilita una rápida respuesta de los móviles policiales.

Además, recordó que la Policía mantiene patrullajes permanentes y que cada móvil cuenta con un teléfono celular para recibir avisos directos de los vecinos.