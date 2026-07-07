Plaza Huincul lanzó una línea municipal para la prevención del suicidio

La Municipalidad de Plaza Huincul presentó oficialmente la Línea Municipal de Atención Primaria y Prevención del Suicidio, una herramienta impulsada por la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad con el objetivo de fortalecer las políticas públicas de prevención y promoción de la salud mental.

Este nuevo dispositivo brindará atención primaria, escucha y orientación a personas que atraviesen situaciones de crisis emocional, angustia o riesgo suicida, ofreciendo una primera instancia de contención y acompañamiento.

La comunidad podrá comunicarse al 299 609-2226, donde recibirá orientación y será derivada, cuando sea necesario, a los servicios correspondientes. La iniciativa busca facilitar el acceso a la asistencia en salud mental, promoviendo la detección temprana, el acompañamiento comunitario y la construcción de redes de cuidado.