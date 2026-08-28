28 agosto, 2026 16:07
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Un boulevard de Cutral Co llevará el nombre del doctor Neris Torres

En un emotivo acto realizado en el Concejo Deliberante, se reconoció la trayectoria del doctor Neris Torres, quien desde ahora dará nombre a un extenso boulevard de la ciudad, hasta el límite con Plaza Huincul, en calle JJ Valle.

Torres cuenta con 51 años de trayectoria en la medicina y se retiró el pasado 28 de mayo. Durante el homenaje estuvo acompañado por su esposa, Claudia Gamboa, con quien lleva 49 años de matrimonio, además de familiares y amigos.

El reconocimiento destacó especialmente su dedicación, vocación y cercanía con los pacientes, además de su aporte a la comunidad y su intervención en numerosas situaciones donde logró salvar vidas.

Visiblemente emocionado, Torres agradeció el homenaje y dejó un mensaje para las nuevas generaciones de profesionales: trabajar con esfuerzo, dedicación, honestidad y vocación.

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